Germania: “Der Spiegel”, contatti tra collaboratore deputato di Afd e agente russo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i membri del consiglio della Vadar vi è Schmidt, per cui Serhienko lavora. Secondo il deputato di Afd, il suo collaboratore svolge compiti di “traduttore”, segue i “rapporti con i media” e ricopre “una posizione da 120 euro, che riflette la natura limitata delle sue mansioni”. Esponente della comunità tedesca del Kazakhstan, dove è nato nel 1975 quando il Paese era parte dell’Unione Sovietica, Schmidt è emigrato in Germania nel 1999 ed è entrato in Afd nel 2016. Eletto al Bundestag nel 2021, il parlamentare è attivo nel gruppo del partito come “rappresentante dei tedeschi di Russia”. Si tratta del gruppo etnico formato dagli emigrati dalla Germania in Russia nel corso dei secoli e dai loro discendenti. Durante la Seconda guerra mondiale, la comunità venne sottoposta a deportazioni di massa perché sospettata di collaborazionismo con il Terzo Reich. Dalla caduta dell’Urss, molti tedeschi di Russia sono reimmigrati nella terra degli avi. Oltre a rappresentare il proprio gruppo etnico in Afd, Schmidt “si è distinto più volte come apologeta del regime di Putin”. (segue) (Geb)