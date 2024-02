© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle interviste ai media vicini al Cremlino e all’emittente televisiva del ministero della Difesa russo, il deputato di Afd ha affermato che la Germania non è più una democrazia, aggiungendo che lo Stato di diritto e la libertà di espressione non esistono più nel Paese. A sua volta, l’associazione Vadar denuncia sui propri canali Telegram la “russofobia” diffusa in Germania a seguito della guerra in Ucraina. Per l’organizzazione, un esempio di odio per la Russia è il divieto deciso dalle autorità tedesche di esporre in pubblico la lettera “Z”, utilizzata dai sostenitori dell’invasione russa dell’ex repubblica sovietica. Inoltre, la Vadar diffonde notizie false sulle atrocità commesse dalla Russia in Ucraina. Secondo l’organizzazione guidata da Oehme e Schmidt, il massacro di Bucha è stato “una messa in scena del regime ucraino per screditare l’esercito russo”. A giugno del 2023, una delegazione della Vadar si è recata a Mosca e ha incontrato il commissario russo per i diritti umani, Tatjana Moskalkova, da cui avrebbe ottenuto la promessa di un sostegno “nella lotta contro la russofobia e la discriminazione”. Intanto, l’Ucraina ha inserito Serhienko nella lista delle sanzioni per la sua attività di propaganda a favore del Cremlino, che lo vede ospite fisso delle trasmissioni del giornalista televisivo Vladimir Solovyov. All’agenzia di stampa “Sputnik”, Serhienko ha dichiarato nel 2022 che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intendeva procurarsi una bomba atomica per sganciarla “a Mosca, sul Cremlino”. Sull’inserimento nell’elenco delle sanzioni dell’Ucraina, il collaboratore di Schmidt ha liquidato la que3stione come “stupida in modo ridicolo”. (segue) (Geb)