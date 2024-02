Germania: “Der Spiegel”, contatti tra collaboratore deputato di Afd e agente russo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre scorso, “Der Spiegel” ha riferito che l’amministrazione del Buindestag ha ritirato provvisoriamente il permesso di accesso e circolazione nel parlamento federale Serhienko. L'obiettivo è verificare se l'assistente di Schmidt costituisca una minaccia per la sicurezza del Bundestag, avendo accesso a documenti riservati Nato a Leopoli in Ucraina 52 anni fa, quando il Paese era ancora parte dell’Unione Sovietica, Serhienko vive in Germania dal 1991. Titolare di due passaporti, uno russo e uno ucraino, il propagandista del Cremlino ha la cittadinanza tedesca dal 2022, che ora gli potrebbe essere revocata a seguito dei suoi contatti con l'Fsb. All'opposizione al Bundestag, Afd è da tempo su posizioni filorusse. Dal 2021, il partito è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)