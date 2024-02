Roma: Raggi-De Santis (M5s), ancora silenzio sul Consiglio straordinario Oepac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Ancora silenzio sul Consiglio straordinario dedicato agli OEPAC. Abbiamo depositato ormai due mesi fa la richiesta di convocazione, ma nemmeno oggi si è provveduto alla calendarizzazione". Lo dichiarano in una nota la consigliera M5s Virginia Raggi, e il capogruppo della Lista civica Raggi in Campidoglio, Antonio De Santis. "Eppure la manifestazione di ieri ha visto la partecipazione di oltre 500 persone, che hanno difeso la dignità di un lavoro delicatissimo vessato da tagli e precarietà. Gli assistenti per gli alunni con disabilità meritano dalla politica un trattamento molto migliore dell'accordo-tampone sbandierato da Gualtieri. In questo contesto abbiamo letto la dichiarazione con cui esponenti Pd continuano a chiedere soluzioni a un fantomatico tavolo sul tema. Questa non è una soluzione, perché è difficile che un tavolo dia risposte quando queste possono venire dal sindaco e dalla Giunta, che evidentemente non vogliono pronunciarsi. Forse perché le loro soluzioni sono disallineate a quelle dei consiglieri?"(Com)