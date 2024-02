Bosnia: vicesegretario Nato Geoana a Sarajevo, ribadito il sostegno dell’Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario generale della Nato, Mircea Geoana, ha avviato oggi una visita di due giorni a Sarajevo. Secondo una nota diramata dalla Nato, Geoana ha oggi ribadito il “forte e continuo sostegno” dell’Alleanza al Paese balcanico. “La Bosnia Erzegovina è uno stretto partner della Nato da lungo tempo”, ha osservato il vice segretario generale. “Ciò che accade in Bosnia Erzegovina è importante per la sicurezza nei Balcani occidentali e ciò che accade nei Balcani occidentali è importante per tutti noi in Europa. La Nato sostiene fortemente la sovranità e l’integrità territoriale della Bosnia Erzegovina”, ha concluso. Geoana guida una delegazione del Consiglio nord-atlantico composta dagli ambasciatori dei Paesi membri della Nato più i rappresentanti della Svezia. L’agenda prevede incontri con le massime cariche dello Stato centrale bosniaco e una visita alla base militare di Rajlovac.(Seb)