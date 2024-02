Autonomia: Carfagna (Az), governo spieghi azzeramento Fondo perequazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche l’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) evidenzia l’importanza della perequazione infrastrutturale in tema di autonomia differenziata, sottolineandone l’essenzialità per la realizzazione effettiva dei Lep e il ritardo nell’attuazione. E allora torniamo a chiedere al governo per quale motivo è stato quasi azzerato il Fondo da 4,6 miliardi che doveva assicurare il recupero dei divari tra le diverse aree del Paese, dove andranno quei soldi, perché è stato accantonato il lavoro puntuale e dettagliato fatto con il governo Draghi e dove il governo pensa di reperire le risorse per la perequazione". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione. "Sono semplici e legittime domande, che abbiamo già posto e che torniamo a porre, aspettando qualche elemento di chiarezza. Non è che non rispondendo i problemi si risolvono da soli", conclude. (Rin)