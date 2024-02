Roma: Grassedonia, condanna senza tentennamenti violento attacco gay center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco violento alla sede del Gay Center è da condannare senza alcun tentennamento. La mia solidarietà alle tante persone, attiviste e professioniste, che lí lavorano ogni giorno con costanza e impegno. La giovane età di chi ha agito conferma che il lavoro da portare avanti nella nostra città è prima di tutto culturale e formativo.Come Ufficio Diritti Lgbt+ andremo avanti in questa direzione, insieme alle tante realtà lgbt+ cittadine con cui lavoriamo ogni giorno". Lo dichiara in una nota Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti Lgbt+ di Roma Capitale. (Com)