Veneto: assessore Istruzione, le Giornate dello sport sono un successo

- Le Giornate dello sport sono un successo. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, intervenuta oggi all'assemblea generale di Assosport a Verona. "Quasi 100 mila studenti coinvolti – ha affermato -, 6 mila docenti interessati dall'iniziativa, oltre 2.300 esperti delle diverse discipline interessate, quasi 700 società sportive impegnate. Le Giornate dello sport, nell'anno scolastico 2022-2023, hanno fatto registrare numeri davvero importanti, a dimostrazione che l'intuizione avuta dalla regione del Veneto nel 2016, quando questa iniziativa ha preso avvio, sia stata un successo". Il progetto è nato otto anni fa e complessivamente ha portato la regione ad investire 1 milione di euro. "L'iniziativa, prevista nei tre giorni successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di Carnevale - ha spiegato l'assessore - consente agli istituti scolastici, nell'ambito della propria autonomia, di programmare eventi ed iniziative volte ad approfondire l'importanza dell'attività sportiva in termini educativi e di salute e a far conoscere agli studenti le discipline sportive presenti nel territorio, dando l'opportunità di praticarle anche negli ambienti scolastici. Non solo, per consentire la pratica di sport che si svolgono all'aria aperta nelle stagioni più calde e per dare la possibilità di sperimentare gli sport invernali in zone montane, è lasciata alle scuole la possibilità di programmare attività anche fino al 15 maggio. (segue) (Rev)