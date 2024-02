Roma: Lupi (Nm), in Campidoglio nostra opposizione intransigente ma propositiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Noi moderati "continua a crescere a Roma e in tutto il Lazio, grazie anche all'ottimo lavoro svolto da Marco Di Stefano e Nazzareno Neri. Il nostro obiettivo è rafforzare il centro del centro-destra in Regione e fare un'opposizione intransigente ma propositiva in Comune, dando il nostro contributo affinché il Giubileo riporti Roma e l'Italia al centro del mondo". Lo afferma in una nota il Presidente di Noi moderati Maurizio Lupi. "Il nostro percorso di consolidamento nel Lazio prosegue con persone competenti e di qualità, molto radicate sul territorio, come Michele Baldi che, da oggi, sarà Commissario di Noi moderati della città di Roma. La soddisfazione è doppia perché Michele Baldi fa parte della storia del nostro territorio, essendo un ex consigliere regionale candidato nella lista di Nicola Zingaretti. Siamo felici di averlo ora con noi, insieme ad Antonello Derenti, ex consigliere nel XV Municipio di Roma, che lo affiancherà in questo nuovo percorso". Così nella nota Marco di Stefano, commissario regionale di Noi moderati nel Lazio. "Assumo questo nuovo incarico con passione e entusiasmo. Lavorando con impegno, sacrificio e serietà, potremmo ottenere grandi risultati. Per questo ringrazio Maurizio Lupi e Marco Di Stefano, persone con cui condividere la buona politica e interlocutori leali e sinceri". Così, invece, Michele Baldi, il neo Commissario di Noi Moderati. (Com)