Ue: Casasco (FI), sempre vicini a proteste agricoltori

- Forza Italia "sarà sempre vicina alle categorie produttive per impedire le politiche della transizione energetica generino impatti inflattivi, ma anche fenomeni di povertà energetica e di desertificazione industriale". Lo scrive in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia del partito. "La protesta degli agricoltori europei, esplosa in questi giorni in tutta Europa e nata in Germania per il taglio ai sussidi al gasolio agricolo, contro regole ambientali sempre più stringenti dettate dall'Unione europea mette in discussione uno dei risultati migliori realizzati dall'Unione stessa: un'agricoltura in grado di sostenere i popoli europei e di esportare il suo surplus alimentare. Tra i tanti problemi che hanno gli agricoltori italiani, i ritardi nei pagamenti Pac, le esternalità ambientali, gli obblighi sulle tipologie e sulle aree da mettere a coltivazione, gli scarsi prezzi pagati dalla produzione a tutto vantaggio della distribuzione, il mancato ricambio generazionale, quello del taglio dei sussidi al gasolio agricolo non esiste grazie a Forza Italia - continua -. Infatti, in sede di discussione della legge di delega fiscale nella quale è prevista la riforma della tassazione sui prodotti energetici da fonte fossile, con un ordine del giorno a mia firma approvato il 12 luglio 2023, il governo si è impegnato ad evitare, nell'ambito di questa revisione, effetti penalizzanti per le imprese, mediante l'adozione di opportuni incentivi e sostegni volti a garantire la neutralità degli effetti di tale parte della riforma". (segue) (Com)