Ue: Casasco (FI), sempre vicini a proteste agricoltori (2)

- "Nell'dizione 2023 del catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi (Sad) recentemente pubblicato - spiega -, le agevolazioni per la sola agricoltura messe in discussione (gasolio per l'agricoltura e la pesca, Iva agevolata sull'energia elettrica e i prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura e pesca, l'Iva agevolata per prodotti fitosanitari), superano il miliardo e mezzo di euro. Se venissero soppresse, i maggiori oneri a carico del comparto agricolo si scaricherebbero sui prezzi dei generi alimentari. Questa posizione – continua l'esponente azzurro - è stata più volte rimarcata da Forza Italia nei numerosi documenti che hanno poi portato alla riforma fiscale. Nel solo 2023 il settore agroalimentare italiano ha raggiunto un traguardo storico, con un valore di export che ha toccato i 64 miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento del 6 per cento rispetto all'anno precedente. L'agricoltura italiana inoltre è già tra le più verdi d'Europa e il suo impatto in termini di emissioni di gas serra mondiali e di pochi centesimi percentuali", conclude Casasco. (Com)