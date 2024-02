Veneto: assessore Lavoro, storica sentenza di tribunale europeo su Acc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza del Tribunale europeo è storica. Con queste parole Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro, ha commentato la sentenza emessa nella giornata di ieri che ha accolto il ricorso di Acc di Borgovalbelluna disponendo l'annullamento di quella decisione della Commissione europea che autorizzava la giapponese Nidec a riacquisire lo stabilimento ex Acc di Furstenfeld in Austria che produce compressori per refrigerazione. "Insieme all'amministrazione straordinaria di Acc - ha affermato Donazzan - abbiamo più volte sottolineato quanto il trattamento della Commissione Europea per i due stabilimenti ex Acc, quello italiano di Borgovalbelluna e quello austriaco di Fürstenfeld fosse stato differente. Ricordo che, pressoché nello stesso periodo, la Commissione consentiva l'acquisizione Nidec revocando un divieto che aveva pronunciato appena dieci mesi prima. Sul nostro fronte, invece, negava allo stabilimento italiano l'autorizzazione europea necessaria per l'accesso alla garanzia pubblica prevista dalla normativa nazionale per le imprese in amministrazione straordinaria, rendendone impossibile il finanziamento del rilancio industriale". "Il tribunale europeo - ha sottolineato - ci dà ragione sulla prima questione, intanto lo stabilimento ex Acc di Borgo Valbelluna (Bl), che era l'ultimo produttore nazionale di compressori all'avanguardia dopo la chiusura dell'Embraco a Chieri (To), è stato ceduto dall'amministrazione straordinaria e riconvertito per salvaguardare produzione e lavoratori". "Mi auguro - ha concluso Donazzan - che in futuro, anche sulla scorta di questa sentenza, le decisioni della Commissione europea possano essere più coerenti rispetto ai diversi territori del mercato interno e lungimiranti rispetto a produzioni strategiche per l'Europa".(Rev)