Roma: Gualtieri, solidarietà al gay center di testaccio per vile attacco

22 luglio 2021

- Solidarietà al "GayCenter di Testaccio per il vile attacco subito. La giovane età di chi ha agito conferma che il lavoro da portare avanti nella nostra città è prima di tutto culturale e formativo. Come Roma Capitale insieme a tante realtà lgbt+ andremo avanti in questa direzione". lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. (Com)