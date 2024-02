Cultura: fine settimana di Musei gratuiti tra jazz e cinema a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo fine settimana del mese anche a Roma lo si passa tra i musei aperti gratuitamente. L'ingresso è libero fino a capienza dei posti disponibili, ed è la prima occasione per romani e turisti per visitare gratuitamente il nuovo spazio che ospita l'antica Forma Urbis. Tra i musei principali che si possono visitare nella Capitale, infatti, ci sono il Parco Archeologico del Celio dalle 7:00 alle 17:30, con il nuovo Museo della Forma Urbis aperto dalle 10:00 alle ore 16:00, l'Area Sacra di Largo Argentina dalle 9:30 alle 16:00, l'area archeologica del Circo Massimo dalle 9:30 alle 16:00 e i Fori Imperiali dalle 9:00 alle 16:30. A ingresso gratuito ci sono sia le collezioni permanenti che le esposizioni temporanee, a partire dai Musei Capitolini dove si può ammirare "Goya e Caravaggio: verità e ribellione", il progetto espositivo che pone per la prima volta uno a fianco all'altro la Buona Ventura di Caravaggio e il Parasole di Francisco Goya, concesso in prestito dal Museo Nazionale del Prado di Madrid. A Palazzo dei Conservatori, nelle sale piano terra, prosegue la mostra "I sommersi. Roma 16 ottobre 1943", a cura di Yael Calò e Lia Toaff, che commemora attraverso l'esposizione di documenti, giornali, disegni, fotografie ma soprattutto oggetti di vita quotidiana di persone e le storie di chi quel giorno, da tutti i quartieri della Capitale, fu arrestato e non tornò mai più. (segue) (Rer)