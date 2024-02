Cultura: fine settimana di Musei gratuiti tra jazz e cinema a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Casa del Jazz invece sbarca Nitai Hershkovits: il pianista e compositore jazz israeliano presenta in concerto il suo nuovo album, "Call on the Old Wise". Nato da madre marocchina e padre polacco, il percorso musicale di Nitai Hershkovits è iniziato dapprima con lo strumento del clarinetto per poi spostarsi al pianoforte all'età di 15 anni. Il jazz e la musica improvvisata sono state subito il punto focale delle sue ricerche musicali, nella sua adolescenza, con un forte interesse per Sonny Rollins. Più tardi ha studiato con Omer Avital e Avishai Cohen. Nel 2016 si è trasferito a New York. Ora è tornato a vivere in Israele. "Call on the Old Wise" è il suo primo album per la ECM, e presenta la sua potente capacità pianistica in un contesto ampiamente improvvisato. All'Auditorium Parco della Musica è tempo di note risorgimentali con la "Messa da Requiem di Verdi": concerto dell'orchestra e coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretti dal Maestro Antonio Pappano. (segue) (Rer)