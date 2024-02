Turchia: uomo armato prende in ostaggio sette lavoratori fabbrica Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini, di cui almeno uno armato, hanno preso in ostaggio sette lavoratori della fabbrica della multinazionale statunitense Procter & Gamble nella zona industriale di Gebze, distretto della provincia di Kocaeli, in Turchia, a circa 80 chilometri di distanza da Istanbul. Lo riferisce il quotidiano "Cumhuriyet". Sul posto sono state inviate numerose squadre della polizia, agenti delle forze speciali, personale sanitario e vigili del fuoco. Secondo il quotidiano turco, uno dei due aggressori è armato di una pistola e avrebbe preso in ostaggio i lavoratori della fabbrica per protestare contro gli attacchi israeliani a Gaza. Gli ostaggi sarebbero almeno sette: sei uomini e una donna. L'agenzia di stampa "Iha" riferisce di un solo uomo armato che ha preso in ostaggio i lavoratori per protestare contro gli attacchi israeliani a Gaza. (Tua)