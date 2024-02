Gaza: Unicef, solo 1,5 litri d’acqua al giorno per i nuovi sfollati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei nuovi sfollati della Striscia di Gaza ha a disposizione solo 1,5 o 2 litri d'acqua al giorno per bere, cucinare e lavarsi. È quanto afferma il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Il responsabile della comunicazione, Jonathan Crickx, ha spiegato la situazione in un video pubblicato sul profilo X di Unicef per il Medio Oriente e Nord Africa. “A volte c’è un solo bagno per 500 o 700 persone”, ha riferito Crickx. (Com)