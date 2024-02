Veneto: assessore Commercio Estero, con Fvg e Provincia di Trento per l'internazionalizzazione aziende trivenete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno preso parte unitariamente alla Fiera Samuexpo 2024 di Pordenone. Con l'occasione, hanno presentato il progetto 'Sistema Nord Est per l'internalizzazione', con l'obiettivo di promuovere sui mercati globali l'integrazione regionale e il territorio triveneto. "Il tema, oggi, sotto gli occhi di tutti, è la ridefinizione delle catene globali del valore, con molte imprese che stanno adottando strategie di nearshoring, ovvero di regionalizzazione – ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività Produttive e Turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini -. "In virtù della sua speciale collocazione geopolitica, al Friuli Venezia Giulia vengono riconosciuti strumenti innovativi per sviluppare la cooperazione economica e finanziaria con determinate aree, tra cui ovviamente i Balcani e l'Est Europa, che di recente hanno acquisito una rinnovata attenzione da parte del governo italiano. È proprio questo lo scopo con cui abbiamo pensato e costruito il progetto "Sistema Nordest per l'internazionalizzazione". Una felice intuizione che ha permesso di creare forti legami di partenariato e che ci porta oggi ad inaugurare il primo stand istituzionale di Sistema Nord Est ad un evento fieristico internazionale, che la nostra Regione ha anche l'onore di ospitare". (segue) (Rev)