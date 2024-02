Veneto: assessore Commercio Estero, con Fvg e Provincia di Trento per l'internazionalizzazione aziende trivenete (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Progetti come questo – ha commentato l'assessore al Commercio Estero, Turismo e Fondi Eu della Regione del Veneto, Federico Caner - sottolineano il contributo strategico che il pubblico può apportare all'internazionalizzazione del sistema economico e alla crescita delle esportazioni, un aspetto fondamentale per le vivaci realtà produttive di un territorio integrato ed omogeneo come il Nord Est. L'intervento delle Istituzioni, in collaborazione con le numerose eccellenze del mondo imprenditoriale del Nord Est, è un fattore decisivo in più per uno sviluppo sinergico dei territori, dato che, come si suol dire, "Andar da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano". "Il sistema produttivo del Triveneto – ha poi concluso Achille Spinelli, assessore allo Sviluppo Economico, Ricerca e Lavoro della Provincia Autonoma di Trento - ha delle peculiarità che lo rendono unico e riconoscibile in Italia e nel mondo ed è compito delle istituzioni in primis fare squadra per sostenere le nostre imprese nelle sfide globali. Specie in uno scenario ricco di complessità come quello attuale, nel quale occorre sostenere le aziende del territorio, comprese le Pmi, ad essere il più possibile competitive". (Rev)