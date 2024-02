© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia completa solidarietà agli attivisti del Gay Center di Roma e a tutta la comunità Lgbtq+ per l'aggressione subita. Un gruppo di ragazzi, questa notte, ha urlato frasi omofobe e preso a bastonate l'ingresso del gay center di via Zabaglia. Un attacco vile e inaccettabile di cui, auspico, vengano individuati al più presto i responsabili". Lo scrive in una nota Enzo Foschi, Segretario Pd Roma. (Com)