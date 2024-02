Veneto: Basso (Cgil), prima assemblea regionale delle donne Cgil dopo la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, nel teatro comunale di Mirano, l'assemblea delle donne della Cgil Veneto. "Ritrovarci è, dopo quasi quattro anni – ha spiegato Tiziana Basso, segretaria generale della Cgil Veneto -, un momento necessario per tornare a sentire le voci delle delegate e delle attiviste che vivono e lavorano nei diversi contesti della nostra regione, sono loro che, persino meglio delle statistiche, possono fare il punto sulle condizioni materiali delle lavoratrici e delle pensionate del Veneto. Una regione in cui peggiora il gap salariale con conseguenze anche sul lungo periodo dal punto di vista previdenziale, le donne rinunciano spesso al lavoro per l'impossibilità di conciliazione vita-lavoro e l'insicurezza sul lavoro continua ad uccidere e causare incidenti gravi nei quali sono coinvolte sempre più donne. Intervenire su questi temi, come anche quello che vede il lavoro di cura prevalentemente a carico delle donne, dà la possibilità di migliorare le condizioni per tutti: il nostro ruolo può essere fondamentale nella contrattazione sociale e aziendale di genere". (segue) (Rev)