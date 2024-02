Veneto: Basso (Cgil), prima assemblea regionale delle donne Cgil dopo la pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È importante dare voce alle donne, che sono più della metà della popolazione del nostro Paese, e fare in modo che quel contributo di idee si trasformi in un Progetto di crescita per il Paese – ha aggiunto Lara Ghiglione, segretaria nazionale Cgil -. Siamo destinati a regredire culturalmente ed economicamente se non investiamo nel lavoro delle donne, se non le liberiamo dalla precarietà, da part time involontari e bassi salari. Serve poi investire sui servizi pubblici perché la genitorialità diventi un valore sociale e non una causa di discriminazione per le donne. Si parla molto del drammatico fenomeno della violenza di genere ma mai potremo risolverlo se non riequilibriamo lo squilibrio di potere tra i generi e se non rendiamo le donne libere di essere e di scegliere, anche di emanciparsi da rapporti tossici. La Cgil è in campo per questo, ogni giorno. Questa importante assemblea parte di questo impegno", ha concluso. (Rev)