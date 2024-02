Terremoti: Foti (Fd'I), bene nuove misure popolazioni colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente ha adottato ulteriori ed efficaci misure a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni in Emilia-Romagna e dal terremoto del centro Italia. Lo comunica in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Con la proroga per tutto il 2024 delle agevolazioni a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 in centro Italia e 2017 a Casamicciola Terme e nei comuni limitrofi e la fissazione al 30 giugno 2024 del termine per fare richiesta delle agevolazioni per le utenze delle popolazioni alluvionate lo scorso maggio, si conferma la volontà ai vari livelli decisionali di non lasciare indietro quanti stanno provando a rialzarsi dopo quegli eventi disastrosi", conclude.(Com)