Cultura: Gualtieri, compromesso su Teatro Roma era soluzione migliore possibile

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il compromesso raggiunto sulla fondazione Teatro di Roma, tra il Comune di Roma e la Regione Lazio, è segno di una scelta responsabile ed è la soluzione migliore possibile. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo oggi all'assemblea pubblica convocata dal settore sul tema. "C'erano tre opzioni: rassegnarsi, fare le vittime e lasciare il Teatro di Roma alla Regione Lazio e su questa opzione direi anche no. Ancora potevamo scegliere di fare la guerra su qualsiasi cosa, non l'abbiamo del tutto eliminata questa opzione ma non mi sembra di grande responsabilità e che porti a grandi risultati. La terza opzione che mi è sembrata più logica era quella di trovare un compromesso, che non è una vittoria, ma è un compromesso e credo che sia questo il migliore possibile, è la soluzione migliore possibile", ha detto(Rer)