Roma: Droghei (Pd), al gay center gesto vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un gruppo di ragazzi con mazze da baseball, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, hanno imbrattato i muri e urlato frasi omofobe all'ingresso del Gay center di Via Zabaglia. La mia solidarietà a tutti gli attivisti del gay center e a tutta la comunità Lgbtq+, mi auguro che le autorità possano individuare al più presto i responsabili di questo gesto vergognoso". Lo scrive in una nota Emanuela Droghei, consigliera regionale e coordinatrice della segreteria del Partito Democratico di Roma. (Com)