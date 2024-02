Agricoltura: Caner (Regioni), vicini agli agricoltori per sostenibilità imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni riunitasi oggi ha affrontato le questioni più urgenti che affliggono il mondo agricolo e che stanno dando vita alle massicce proteste di questi giorni. Porteremo all’attenzione del Governo le proposte delle Regioni sulle questioni relative alla crisi del mondo agricolo che incidono negativamente sulla sostenibilità dell’intero settore”. Lo ha detto Federico Caner (assessore Veneto), coordinatore della Commissione Politiche Agricole. “Siamo da sempre accanto agli operatori e riteniamo necessario rispondere in maniera unitaria insieme al Governo con iniziative concrete a partire dalla necessità di rivedere la politica agricola comunitaria rendendola maggiormente accessibile e semplice. A questo riguardo abbiamo costituito un gruppo di lavoro tecnico che da subito si metterà al lavoro con il Ministero per la predisposizione delle proposte di revisione. L’Europa non può permettersi di trasformare l’agricoltura in un sottosettore economico, sottoposto a vincoli astratti definiti ambientali. L’agricoltura è parte integrante dell’ambiente e pertanto sono da riconoscere i contributi necessari per il mantenimento e la competitività delle aziende, evitando anche delle ricadute ad un settore fondamentale per il made in Italy come l’agroalimentare”, ha aggiunto. (Rev)