Brasile: ex giudice Corte suprema si insedia come nuovo ministro della Giustizia

- Si è insediato oggi come nuovo ministro della Giustizia del Brasile, Ricardo Lewandowski, ex giudice della Corte suprema. Lewandowski aveva accettato l'invito del presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva a dicembre e occuperà il posto lasciato da Flavio Dino, nominato da Lula come nuovo membro della Corte suprema (Supremo tribunal federal, Stf) e approvato dal Senato a dicembre. Nel 2006 Lewandowski era stato nominato proprio da Lula magistrato della Corte suprema, organo che ha presieduto dal 2014 al 2016, e di cui ha fatto parte fino ad aprile 2023, quando è andato in pensione lasciando il posto a Cristiano Zanin, pure lui nominato da Lula nonché il suo ex-avvocato. Lula e Lewandowski si conoscono dagli anni '70 e da allora mantengono un rapporto di prossimità. Dino assumerà l'incarico alla Corte suprema il 22 febbraio. (Brs)