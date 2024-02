Ue: Consiglio approva revisione bilancio pluriennale di 64,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo concorda di rafforzare le nuove priorità con 64,6 miliardi di euro, di cui 33 miliardi di euro di prestiti e 10,6 miliardi di euro di riallocazioni da programmi già esistenti. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al Consiglio europeo straordinario di Bruxelles. Nello specifico, precisa il testo, saranno destinati 50 miliardi di euro per l'Ucraina (17 miliardi di euro di sovvenzioni e 33 miliardi di euro di prestiti); 2 miliardi di euro per la migrazione e la gestione delle frontiere; 7,6 miliardi di euro per il vicinato e il mondo; 1,5 miliardi di euro per il Fondo europeo per la difesa nell'ambito del nuovo strumento Step (Piattaforma di tecnologie strategiche per l'Europa); 2 miliardi di euro per lo Strumento di flessibilità; e 1,5 miliardi di euro per la Riserva di solidarietà e di aiuto. (Beb)