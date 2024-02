Scuola: Didacta Italia 2024, aperte le iscrizioni agli eventi formativi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità assoluta di quest’anno è l’apertura di Didacta al mondo dell’Università, con un padiglione interamente dedicato agli atenei italiani. All’interno di quest’area è presente un’aula riservata a incontri, dibatti, formazione e scambio di buone pratiche a cui i docenti e il personale del mondo accademico potranno partecipare. Tra le tematiche affrontate, l’intelligenza artificiale, le soft skills, la didattica innovativa, il blended learning, le disabilità e le pari opportunità. Il programma degli eventi formativi è organizzato da una trentina di Università e il Cineca, con il coordinamento del ministero dell’Università e della Ricerca e della Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane). Il programma completo delle iniziative sarà disponibile sul sito di Fiera Didacta Italia a partire dalla prossima settimana. È inoltre previsto uno spazio espositivo nel quale saranno presenti stand del ministero dell’Università e della Crui, oltre a quelli di diversi Atenei, e dove professori e ricercatori avranno modo di confrontarsi e fare rete. Tra le iniziative, una particolare attenzione sarà rivolta all’Erasmus in Italia, il programma sulla mobilità giovanile promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che offre l’opportunità agli studenti universitari italiani di frequentare corsi specifici in altri atenei della Penisola. Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera con la partnership scientifica di Indire e in collaborazione con Didacta International. La mostra propone un programma di altissimo livello coordinato dal Prof. Giovanni Biondi, avvalendosi di un Comitato organizzatore composto da: ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca, Regione Toscana, Comune di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, Itkam e Destination Florence Convention & Visitors Bureau. (Com)