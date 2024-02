Difesa: Gasparri (FI), centrodestra ha sospeso leva e non tornerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La leva il centrodestra l'ha sospesa ed è stata una scelta sacrosanta che non sarà messa in discussione. Dopodiché, se un paese confinante dovesse impazzire e invaderci, è ovvio che tutti saremmo tenuti a difendere le nostre case e i nostri figli. Ovviamente ci auguriamo che questo tipo di eventualità non si concretizzi mai, ma potrebbe esserci anche un attacco di altro tipo, ad esempio informatico, e lo Stato potrebbe non avere le competenze necessarie per affrontarlo. Quindi il riservista non è necessariamente uno che con il fucile va a fare la guardia di notte, potrebbe essere anche uno specialista di questo tipo". Lo ha detto a "Tagadà" su La7, il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, commentando l'iniziativa del ministro Crosetto sui riservisti. "Tutti vogliamo la pace - ha proseguito -. Il più grande pacifista governante dell'era contemporanea è stato Silvio Berlusconi, il quale si ostinava a parlare con tutti. Ha promosso gli accordi di Pratica di Mare, ha convinto Putin a bloccare la guerra di invasione verso la Georgia, ha parlato con Gheddafi, un personaggio ostico, scomodo, antipatico ma adesso lì ce ne sono due, tre al suo posto, con equilibri assolutamente instabili. Io ero capogruppo dell'allora Pdl quando Berlusconi aveva idee diverse da quelle di Giorgio Napolitano che, da presidente della Repubblica e capo supremo delle Forze armate, fece da traino affinché l'Italia si schierasse per l'intervento bellico in Libia. Berlusconi minacciava di dimettersi perché lo riteneva errato, e lo era. Quindi io faccio parte di un movimento politico che ha agito per la pace. Dopodiché, se la Russia attacca l'Ucraina, Zelensky ci chiede una diretta zoom o il sostegno militare per difendere il popolo? Agli Houthi che bombardano le navi che portano merci destinate ai supermercati, alle scuole e alle case, mandiamo delle mail, facciamo dei tik tok, oppure inviamo delle navi per rispondere agli attacchi? Io un mondo che si arrende agli invasori, siano russi, siano Houthi o Hamas, non ci sto". (Rin)