Centrodestra: Tajani, siamo impegnati a rispettare patto con elettori

- "Lavoro molto bene con il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a dimostrazione questo, checché ne dica qualcuno, che all’interno del governo noi collaboriamo, lavoriamo insieme. Abbiamo sottoscritto un patto con gli elettori e siamo impegnati a rispettare quel patto. Nessuno di noi pensa di mettere in difficoltà il governo: lo sperano gli altri, ma stiano tranquilli, questo non accadrà". Lo ha affermato il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione del convegno "La sfida al futuro dei giovani tecnologi: l'investimento di Forza Italia nelle filiere tecnologico-professionali sui territori", organizzato sempre da Forza Italia, presso la sala della Regina di Montecitorio. All’iniziativa era presente anche Valditara. (Rin)