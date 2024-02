Torino: Lo Russo, oggi momento di confronto con i cittadini di Vallette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ascoltare la voce di chi vive e lavora nei quartieri è una parte fondamentale del nostro impegno per la città. Questa mattina ho incontrato cittadine e cittadini di Vallette, un quartiere ricco di opportunità e di storia, su cui puntiamo e che vogliamo rilanciare. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "È stata una bella opportunità di discussione e confronto in cui ho potuto raccogliere istanze, suggerimenti, richieste. Il percorso di rilancio e di crescita della città passa anche attraverso occasioni come questa, preziosi momenti di ascolto e scambio per il bene delle comunità, del territorio e delle persone", conclude. (Rpi)