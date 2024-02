Messico: da Corte suprema stop a riforma del comparto energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Messico ha sospeso gli effetti della riforma dell'industria elettrica, legge che assegnava alla compagnia statale una posizione di controllo nella produzione e distribuzione dell'energia. La riforma, causa di controversie con Stati Uniti e alcuni Paesi dell'Unione Europea, viola per la Corte "i principi di libera concorrenza e sviluppo sostenibile" iscritti nella Costituzione messicana dal 2013, anno in cui l'allora presidente, Enrique Pena Nieto, modificò la Carta aprendo per la prima volta il comparto energetico all'ingresso di capitali stranieri e privati. La sentenza, che arriva a seguito di numerosi ricorsi presentati soprattutto da imprese private che operano nel Paese nordamericano, segnala inoltre che le regole della riforma del 2021 assegnavano alla compagnia statale Comision federal de electricidad (Cfe) un "trattamento privilegiato" nell'assegnazione dei contratti di fornitura e nell'acquisizione di certificati di energia pulita. Il "consolidamento delle imprese statali non può essere motivo per non riconoscere il quadro costituzionale in tema di energia elettrica, non potendo trascurare il fatto che in alcune attività, come la generazione di elettricità, Cfe è un competitor del mercato", si legge nel comunicato. (segue) (Mec)