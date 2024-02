Messico: da Corte suprema stop a riforma del comparto energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Durante il governo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, il quadro economico-imprenditoriale del comparto energetico in Messico ha comunque subito dei cambiamenti. Fermate, già nel 2021, le aste aperte per lo sfruttamento di riserve petrolifere, ad aprile 2023 il governo ha annunciato l'acquisto di 13 impianti di generazione elettrica dal gigante spagnolo Iberdrola, per una cifra vicina ai sei miliardi di dollari. Una transazione che secondo l'esecutivo consentirà alla Cfe di fornire il 55 per cento dell'energia totale del paese, dal precedente 39 per cento. L'obiettivo, sorta di nuova nazionalizzazione del comparto, è di arrivare a una quota del 65 per cento entro il 30 settembre, fine del mandato dell'attuale governo.