Giustizia: Patuanelli (M5s) a Nordio, inaccettabile sua uscita da Aula durante intervento Scarpinato

18 ottobre 2021

- "Lei ministro oggi torna in quest'aula dopo che qualche giorno fa l'ha abbandonata nel corso di un intervento del nostro senatore Roberto Scarpinato. Tengo a sottolineare che il suo atteggiamento è inaccettabile: lei ha non il diritto ma il dovere di rimanere seduto ad ascoltare gli interventi dei parlamentari, anche se non ne condivide il contenuto". Lo ha detto il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli nel corso del question time a palazzo Madama, rivolgendosi al ministro Nordio. "Con quel gesto lei non ha offeso il senatore Scarpinato ma tutta l'aula del Senato. Prenda lezione da alcuni suoi colleghi di governo e la prossima volta rimanga qui ad ascoltare cosa abbiamo da dirle", ha aggiunto.(Rin)