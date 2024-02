Sardegna 2024: alla Rai il primo confronto fra i candidati governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In scena alla Tgr Sardegna il primo scontro tra i candidati alla presidenza della Regione Sardegna: quattro protagonisti, quattro visioni, due minuti ciascuno per rispondere alle domande cruciali. Alessandra Todde, esponente del centrosinistra, ha sottolineato la sua scelta di mettere le competenze al servizio della Sardegna. Renato Soru ha proposto un'alternativa al confronto destra-sinistra, mentre Paolo Truzzu ha accettato la sfida dopo aver guidato il suo comune. Lucia Chessa, rappresentante di Sardigna R-esiste, ha evidenziato l'importanza di un'alternativa credibile in un contesto elettorale complesso. Nel dibattito, i candidati si sono confrontati su temi cruciali come trasporti, sanità ed energia. (segue) (Rsc)