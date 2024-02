Caso Salis: Meloni, eventuale detenzione in Italia dipende da come andrà il processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema di un’eventuale detenzione in Italia di Ilaria Salis dipende da come andrà il processo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario che si tiene oggi a Bruxelles. “Anche in Ungheria c’è l’autonomia dei giudici”, ha detto la premier. “Con il primo ministro ungherese ho parlato del fatto che, come per tutti gli italiani all’estero, sia garantito un giusto e mi auguro anche rapido processo”, ha detto la premier. “Posso solo sperare che Salis sia in grado di dimostrare la sua estraneità a questa cosiddetta banda del martello”, ha detto. (Beb)