Torino: Lo Russo, New York Times dedica spazio su rubrica turismo a Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elegante, fotogenica e ricca di storia. Nella sua rubrica dedicata al turismo il The New York Times descrive così la nostra Torino, inserendola tra i luoghi consigliati in cui passare qualche giorno di vacanza. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino di Stefano Lo Russo. "Davvero una bella soddisfazione vedere come Torino sia ormai meta turistica riconosciuta a livello mondiale: motivo d'orgoglio e conferma del fatto che il grande lavoro di promozione internazionale inizia a dare i suoi frutti", conclude. (Rpi)