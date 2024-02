Como: Zoffili (Lega), solidarietà a direttore di Espansione TV per vergognoso attacco di ignoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo massima solidarietà al direttore dell'emittente comasca Espansione TV, Andrea Bambace, e a tutti i giornalisti colpiti dal vergognoso attacco di ignoti, che la notte scorsa hanno imbrattato le mura esterne della redazione a Como, ricoprendole di ignobili insulti". Lo comunica in una nota il Deputato comasco Eugenio Zoffili, Vice Coordinatore regionale della Lega Lombarda Salvini Premier. "So purtroppo come ci si sente, io stesso lo scorso anno sono stato vittima di simili criminali che avevano fatto scempio dei muri di Erba con scritte anarchiche e minacciandomi di morte. Ho piena fiducia nelle nostre Forze dell'Ordine e auspico che questi delinquenti vengano celermente assicurati alla giustizia" conclude.(Com)