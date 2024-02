Ucraina: Michel, accordo Ue su finaziamento a Kiev è messaggio anche per Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto al Consiglio europeo sul piano di finanziamento per l'Ucraina dimostra la determinazione europea. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice di Bruxelles. "L'accordo ci consentirà di mobilitare altri 50 miliardi nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Ritengo che questa decisione invii un messaggio al popolo ucraino e dimostri la nostra determinazione ad essere assolutamente mobilitati per sostenere la loro libertà e il loro futuro", ha detto. "È anche un messaggio per i cittadini europei, dimostra l'unità e la leadership dell'Unione europea, dimostra che non ci lasciamo intimidire dalla violazione del diritto internazionale da parte della Russia", ha aggiunto. "È anche un messaggio agli Stati Uniti, agli altri partner nel mondo che sostengono l'Ucraina e la sovranità territoriale e l'integrità di Kiev", ha concluso. (Beb)