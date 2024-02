Ue: Meloni, si è sbagliato molto in Europa su sostenibilità ecologica senza sostegno a quella sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è sbagliato molto in Europa quando si è sostenuta la sostenibilità ecologica senza appoggiare la sostenibilità sociale. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dei lavori del Consiglio europeo straordinario che si tiene oggi a Bruxelles. In Italia “abbiamo lavorato sull’agrisolare, sui contratti di filiera: abbiamo fatto un lavoro che ci viene riconosciuto dagli agricoltori. In alcuni Paesi d’Europa gli agricoltori protestano perché non si sono prorogati i sussidi sul gasolio: noi lo abbiamo fatto”, ha detto la premier. “Credo che un cambio di linea” in Europa “ci potrà essere solo dopo le elezioni europee”, ha spiegato Meloni. (Beb)