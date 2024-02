Arera: nuove misure per popolazioni colpite da alluvioni in Emilia-Romagna e dal sisma in Centro Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adottate ulteriori misure a tutela delle popolazioni che negli anni passati sono state colpite da eventi calamitosi. Con la delibera 10/R/2024/Com l’Arera – riferisce una nota – ha confermato le agevolazioni tariffarie, introdotte dalla deliberazione 565/2023/R/com, a favore delle utenze domestiche e non domestiche di luce, gas, acqua e rifiuti site nei territori colpiti dalle alluvioni dello scorso maggio in Emilia-Romagna. Con la medesima deliberazione l’Autorità ha introdotto alcune modifiche operative alla disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni per ridurre, tra l’altro, gli oneri gestionali a carico di esercenti e gestori, in un’ottica di semplificazione amministrativa. Inoltre, ha fissato al 30 giugno 2024 il termine finale per la presentazione delle istanze per ottenere il riconoscimento delle agevolazioni da parte degli utenti domestici e non domestici che attestino danni alla propria abitazione o alla sede aziendale che ne compromettano l’integrità funzionale. I venditori e i gestori dovranno corrispondere le agevolazioni entro il 31 ottobre 2024. In attuazione della Legge di Bilancio 2024, la delibera 11/R/2024/Com proroga fino al 31 dicembre 2024 gli aiuti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia e del 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia) e in particolare: le “esenzioni” previste a favore delle utenze e forniture site nelle cosiddette “zone rosse”; le agevolazioni previste a favore dei titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, all’Agenzia delle entrate e all’Inps territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato (abitazione, studio, azienda) o l’inagibilità già dichiarata (articolo 1, comma 417). Le agevolazioni per le popolazioni colpite dall’alluvione prevedono l’azzeramento dei corrispettivi per disattivazioni, riattivazioni, subentri e volture e l’azzeramento delle componenti di rete e degli oneri generali per il settore elettrico e del gas e di tutte le componenti tariffarie soggette a regolazione per il Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Per il sisma, inoltre, è previsto l’azzeramento dei corrispettivi per nuove connessioni/allacciamenti, mentre per le alluvioni, sono previsti l’azzeramento dei corrispettivi riferiti alla fornitura del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, inclusi i corrispettivi eventualmente richiesti per il ritiro dei rifiuti ingombranti e per la riconsegna al domicilio dei mastelli persi, distrutti o danneggiati in conseguenza dell’alluvione. (Com)