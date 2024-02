Repubblica Ceca: deficit pubblico a 1,04 miliardi di euro a fine gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit pubblico della Repubblica Ceca a fine gennaio è pari a 26 miliardi di corone (1,04 miliardi di euro). Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Praga. A gennaio 2023 il deficit era di 6,8 miliardi di corone (273,18 milioni di euro). Le entrate nel primo mese dell’anno sono state pari a 147,5 miliardi di corone (5,92 miliardi di euro; +11,5 per cento anno su anno), le uscite 173,5 miliardi di corone (6,97 miliardi di euro; +24,7 per cento anno su anno). La cifra di gennaio 2023 è la seconda peggiore nella storia della Repubblica Ceca. Tuttavia, come ha precisato il ministro delle Finanze Zbynek Stanjura, “il risultato è distorto dal fatto che quest’anno abbiamo anticipato 30,5 miliardi di corone (1,22 miliardi di euro) per finanziare l’istruzione regionale per due mesi (l’erogazione è avvenuta il 31 gennaio anziché il primo febbraio come l’anno scorso)”. Il governo prevede che il deficit pubblico a fine 2024 sarà di 252 miliardi di corone (10,12 miliardi di euro). L’anno scorso è stato pari a 288,5 miliardi di corone (11,59 miliardi di euro). (Vap)