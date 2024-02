Fvg: incontro Salvini-Cisint su dossier Monfalcone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incontro al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. Lo fa sapere il Mit. È stata l’occasione per fare il punto della situazione con particolare riferimento ai fondi per il porto, le infrastrutture in generale, le case popolari, la sicurezza. Salvini ha confermato la massima attenzione per i territori e per le richieste degli enti locali.(Rin)