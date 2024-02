Stellantis: Calenda, promesse Elkann stanno a zero, mettere questione in cima ad agenda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come volevasi dimostrare tutte le promesse fatte da Elkann stanno a zero. Ogni volta si riparte da capo con 'quanto mi dai per non chiudere'. Dopo anni di battaglia solitaria possiamo convenire tutti che è arrivato il momento di mettere la questione Stellantis in cima all’agenda?". Lo scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda. (Rin)