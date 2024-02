Ucraina: von der Leyen, accordo su fondi a Kiev è forte messaggio a Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ha confermato l'impegno di stare a fianco dell'Ucraina e dato un forte messaggio a Putin. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice europeo straordinario di Bruxelles. "Sappiamo tutti che l'Ucraina sta combattendo per noi. Quindi li sosterremo con i finanziamenti necessari e forniremo loro la necessaria prevedibilità che meritano. E credo che questi 50 miliardi di euro per quattro anni abbiano anche inviato un messaggio molto forte a Putin, proprio in vista del secondo anniversario della sua brutale invasione", ha detto von der Leyen. (Beb)