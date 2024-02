© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio 2024 l'inflazione in Estonia è cresciuta dell'1,3 per cento rispetto al mese precedente, mentre su base annua l'incremento è stato del 5 per cento. Lo ha reso noto l'Ufficio statistico estone, ripreso dall'emittente "Err". A dicembre l'aumento dei prezzi su base annua era stato del 4,3 per cento. (Sts)