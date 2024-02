Napoli: Amato (Afina), contro carenza marine sviluppare sito Mergellina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investire nella costruzione dei porti, cominciando a lavorare sul molo di Mergellina. Nel corso della conferenza stampa per la presentazione di Nauticsud, il presidente di Afina, Gennaro Amato, ha indicato anche i progetti sui quali lavorare per risolvere la questione della carenza delle marine a Napoli. “Noi stiamo puntando sulla marina di Mergellina con un prolungamento del molo, si otterrebbero sei banchine galleggianti dove si potrebbero ormeggiare circa 350 barche in un chilometro e due di ormeggio nuovo - ha detto Amato -. Questo sarebbe un primo passo e di facile soluzione”. Si potrebbe poi lavorare su Pozzuoli, “regolamentare e ampliare Nidisa e Santa Lucia”. Ancora: c’è Borgo Fiorito e si potrebbe recuperare “Villaggio Coppola che c’era e non c’è più”. Infine “si potrebbe creare qualcosa a San Giovanni”. Ma per Amato la priorità resta lavorare su Mergellina: “E’ la soluzione più facile ma soprattutto consentirebbe alla nautica cittadina un grosso sviluppo e consentirebbe alla Napoli nautica di avere un’immagine diversa”. Non solo: questa manovra consentirebbe di “creare un salone nautico a Napoli a mare come si deve e non dovendo cercare di essere ospitati nelle marine per fare sì che Napoli abbia la sua gloria nella nautica e nel campo italiano”.(Ren)