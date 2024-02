Pakistan: inflazione al 28,3 per cento a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il Comitato di politica monetaria della banca centrale ha lasciato invariato al 22 per cento il tasso di interesse di riferimento. Il Comitato ha attribuito la decisione ad alcuni recenti sviluppi positivi: l’aumento delle riserve in valuta estera, la prosecuzione del consolidamento fiscale, il miglioramento della fiducia degli imprenditori e la moderazione dell’inflazione. Tuttavia ha avvertito che persistono rischi, legati soprattutto alle tensioni nel Mar Rosso. Le previsioni per la crescita del prodotto interno lordo reale nell’anno fiscale 2024 sono state confermate intorno al due-tre per cento, mentre l’inflazione media dovrebbe essere compresa tra il 23 e il 25 per cento. (Inn)