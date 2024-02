Speciale infrastrutture: Grecia, inaugurata l’autostrada Aktio-Amvrakia alla presenza del premier Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo una nota diramata dalla Commissione europea, la commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, ha sottolineato l’utilità dell’opera per i cittadini greci e più in generale per lo sviluppo dell’economia locale. “Ancora una volta, la politica di coesione è un modo tangibile per dimostrare come l’Ue dia priorità ai cittadini europei, apportando benefici e migliorando la loro vita. Le persone sono al centro dei fondi della politica di coesione”, ha dichiarato la commissaria. La Grecia sta portando avanti una serie di progetti per migliorare la sua rete infrastrutturale. Tra le opere che saranno completate nel prossimo futuro c’è il tratto della E65 da Lamia a Kalambaka, previsto per maggio, la metropolitana di Salonicco, a novembre, e l’autostrada Patras-Pyrgos che dovrebbe essere consegnata nel 2025. (Gra)